北中米ワールドカップを戦う日本代表は22日、アメリカ・ナッシュビルのベースキャンプ地で再始動した。初戦オランダ戦で左膝を負傷したMF久保建英(ソシエダ)が練習前の記念撮影に姿を見せた。左足を引きずっている様子はなく、順調な回復ぶりをうかがわせた。練習前の記念撮影は選手全員がユニフォームを着て行われ、8番の久保は補助器具などを使わずに姿を見せた。隣ではメンターのMF南野拓実(モナコ)が歩いており、貴重な“8