6月22日、日本バスケットボール協会（JBA）は、現在味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）で実施しているバスケットボール男子日本代表（FIBAランキング22位）の第2次強化合宿に、河村勇輝が同日から参加していることを発表した。 今回の合宿は、7月に行われる「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3」へ向けたもの。日本代表は7月3日に中国