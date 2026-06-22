グラビアアイドルで起業家のくりえみが22日、自身のインスタグラムを更新。米国の世界的大企業を訪問したことを報告した。 【写真】西海岸の日差しに映えるキャミワンピ姿カラフル自転車で大企業訪問 ブラウンのインナーがのぞくキャミワンピをまとって、メガネ着用の夏らしいコーデを披露。看板の前でポーズをとる写真のバックには「Meta」の文字がある。くりえみは「いつもInstagramでお世話になりま