6月20日、タレントのホラン千秋が自身のInstagramを更新。《髪を黒くしました夏の間は黒で過ごします》と綴り、イメチェン姿を公開。直近までは金髪姿だったため、大胆な変化にはファンから多くの声が寄せられた。コメント欄には《やっぱり黒がお似合いだ〜！》《金髪も良かったけど、黒髪だとしっくりする気がする。これが千秋ちゃんと思える。》といった声が多く寄せられていた。ホランといえば、2012年の『NEWS ZERO