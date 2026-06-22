Anthropicは高度なサイバー攻撃が可能なほどの高性能AIモデル「Claude Mythos Preview」のアップデート版となる「Claude Mythos 5」と「Claude Fable 5」を2026年6月9日にリリースしましたが、アメリカ政府の国家安全保障当局から指示があり、日本時間の2026年6月13日に両モデルの提供停止を発表しました。しかし、Claude Mythos Previewの初期テストに参加していた一部の組織は、依然として同モデルのアクセス権を維持しているこ