アメリカ政府がAnthropicの「Claude Mythos」の規制命令を下すもAnthropicが選定した「Project Glasswing」のメンバーにはプレビュー版が提供されたままであるという報道

アメリカ政府がAnthropicの「Claude Mythos」の規制命令を下すもAnthropicが選定した「Project Glasswing」のメンバーにはプレビュー版が提供されたままであるという報道