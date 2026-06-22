出費を抑える日用品の買い方の工夫を紹介します。教えてくれたのは、ミニマルな暮らしを発信するOdekoさん（40代）。以前は、買い忘れやついで買いによって、余計な出費やストレスを感じることが多かったそうです。しかし、「半年ごとにまとめ買い」をすることで、日用品の管理に追われることがなくなったといいます。詳しく伺いました。日用品は“まとめ買い”がちょうどよかったミニマルな暮らしをする前は、日用品はなくなるた