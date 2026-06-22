家事や片付けがラクになる、キッチン収納のアイデアを4つご紹介。家族4人で小さな平屋に暮らす、インフルエンサーのmahoさん（37歳）のケースです。「家族も使いやすいこと」を優先し、生活感を隠さない収納を取り入れているというmahoさん。適当に並べてもおしゃれ見えする「カゴ活用術」もぜひ参考に。1：目にうるさいものはラクに片付け＆目隠し形が不ぞろいなお菓子類や、子どものキャラものなど、出しっぱなしにしたくないも