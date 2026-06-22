元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が18日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【苦しむ阪神】交流戦で大失速…最大の要因は? 『良くも悪くも立石に振り回された…』4打席連続三振で二軍降格『◯◯すれば阪神戦は楽に戦える』阪神の現状を徹底解説!!」に出演。藤川球児監督率いる阪神が、交流戦で波に乗れなかった理由を解説した。藤川球児監督○編成上の課題と立石正広の起用法に高木豊氏が言及日