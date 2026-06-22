〈あらすじ〉米国インディアナ州の貧しい夫婦の五男として生まれたマイケル少年（ジュリアーノ・ヴァルディ）。その天性の歌声を見込んで厳しく指導したのは、父ジョセフ（コールマン・ドミンゴ）だった。野心家の彼は、いつか勝ち組にのしあがる日を夢見て息子たちに音楽を仕込み、兄弟グループ「ジャクソン5」としてデビューさせる。するとシングルレコード『ABC』は全米1位を獲得、たちまち大スターに。一方で孤独を深めるマ