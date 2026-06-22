6月22日、新潟アルビレックスBBは、デビン・オリバーと2026－27シーズンの選手契約を締結することを発表した。 アメリカ出身で現在33歳のオリバーは、203センチ102キロのスモールフォワード。デイトン大学からベルギーやイスラエル、フランス、スロベニア、ドイツ、トルコなど欧州のクラブチームでプレーし、2021－22シーズンに仙台89ERSへ加入してBリ