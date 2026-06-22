【9月発売 飛行機モデル情報】 6月22日 公開 ハセガワは、9月に発売する飛行機モデルの情報を公開した。 9月発売製品には、「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」のダウンロードコンテンツより、メビウス1を1/48スケールでキット化した「『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』 F-4E ファントム II “メビウス1”」や、1990年に初飛行した、デモンストレ