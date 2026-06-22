【9月発売 飛行機モデル情報】 6月22日 公開

ハセガワは、9月に発売する飛行機モデルの情報を公開した。

9月発売製品には、「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」のダウンロードコンテンツより、メビウス1を1/48スケールでキット化した「『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』 F-4E ファントム II “メビウス1”」や、1990年に初飛行した、デモンストレイター 初号機を再現した「MD-11 “デモンストレイター”」など5製品がラインナップされている。

「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」 F-4E ファントム II “メビウス1”

スケール：1/48

品番：SP706

コード：4967834527065

弊社発送：9月25日

発売日：9月30日ごろ

本体価格：6,050円

模型全長：402mm

模型全幅：246mm

機体パーツカラーはグレーで、パッケージはCG画像を使用している。

【デカール（マーキング）】

ISAF 空軍 第118戦術航空隊 所属機 “メビウス1” 「ISAF 118」

□「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」 F-4E ファントム II “メビウス1”のページ

メッサーシュミット Me262B-1a/U1 “ナハトイェーガー”

スケール：1/72

品番：02541

コード：4967834025417

弊社発送：9月16日

発売日：9月19日ごろ

本体価格：2,860円

模型全長：151mm

模型全幅：175mm

機首にレーダーを装備した、複座夜間戦闘機型を再現したプラモデル。

【デカール（マーキング）】

・ドイツ空軍 第11夜間戦闘航空団 第10中隊 クルト ヴェルター中尉 乗機「赤10」（1945年5月）

・ドイツ空軍 第11夜間戦闘航空団 第10中隊 所属機「赤12」（1945年）

□「メッサーシュミット Me262B-1a/U1 “ナハトイェーガー”」のページ

川西 N1K2-J 局地戦闘機 紫電改 後期型 “第343航空隊 戦闘第407飛行隊”

スケール：1/48

品番：07571

コード：4967834075719

発送：9月18日

発売日：9月26日ごろ

本体価格：3,740円

模型全長：195mm

模型全幅：250mm

本製品は、B-29迎撃任務を行なった、戦闘第407飛行隊 隊長機を再現したプラモデル。

【デカール（マーキング）】

・第343海軍航空隊 戦闘第407飛行隊 隊長 林 喜重 大尉 乗機「343B-30」 （鹿屋基地：1945年4月）

・第343海軍航空隊 戦闘第407飛行隊 中尾 秀夫 上飛曹 乗機「343B-20」 （松山基地：1945年3月）

□「川西 N1K2-J 局地戦闘機 紫電改 後期型 “第343航空隊 戦闘第407飛行隊”」のページ

富士 T-3 “カッタ君” w/牽引車

スケール：1/72

品番：02542

コード：4967834025424

発送：9月16日

発売日：9月19日ごろ

本体価格：3,520円

模型全長：112mm

模型全幅：140mm

本製品は、1994年 防府北基地航空祭記念塗装機 “カッタ君”を再現したプラモデル。同スケールの牽引車（プラ部品）が付属する限定キットとなっている。

【デカール（マーキング）】

・航空自衛隊 第12飛行教育団 防府北基地航空祭記念塗装機“カッタ君”「512」 （防府北基地:1994年7月24日）

PHOTO：SATOSHI AKATSUKA

□「富士 T-3 “カッタ君” w/牽引車」のページ

MD-11 “デモンストレイター”

スケール：1/200

品番：10871

コード：4967834108714

弊社発送：9月30日

発売日：10月3日ごろ

本体価格：4,070円

模型全長：308mm

模型全幅：258mm

1990年に初飛行した、デモンストレイター 初号機を再現したプラモデル。エンジンパーツはゼネラルエレクトリック製がセットされている。

【デカール（マーキング）】

・初号機「N111MD」（1990年）

□「MD-11 “デモンストレイター”」のページ

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