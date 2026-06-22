ハセガワ、9月発売飛行機モデルを公開。「エースコンバット7」の「メビウス1」など5製品がラインナップ
ハセガワは、9月に発売する飛行機モデルの情報を公開した。
9月発売製品には、「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」のダウンロードコンテンツより、メビウス1を1/48スケールでキット化した「『エースコンバット7 スカイズ・アンノウン』 F-4E ファントム II “メビウス1”」や、1990年に初飛行した、デモンストレイター 初号機を再現した「MD-11 “デモンストレイター”」など5製品がラインナップされている。
「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」 F-4E ファントム II “メビウス1”
スケール：1/48
品番：SP706
コード：4967834527065
弊社発送：9月25日
発売日：9月30日ごろ
本体価格：6,050円
模型全長：402mm
模型全幅：246mm
機体パーツカラーはグレーで、パッケージはCG画像を使用している。
【デカール（マーキング）】
ISAF 空軍 第118戦術航空隊 所属機 “メビウス1” 「ISAF 118」
□「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン」 F-4E ファントム II “メビウス1”のページ
メッサーシュミット Me262B-1a/U1 “ナハトイェーガー”
スケール：1/72
品番：02541
コード：4967834025417
弊社発送：9月16日
発売日：9月19日ごろ
本体価格：2,860円
模型全長：151mm
模型全幅：175mm
機首にレーダーを装備した、複座夜間戦闘機型を再現したプラモデル。
【デカール（マーキング）】
・ドイツ空軍 第11夜間戦闘航空団 第10中隊 クルト ヴェルター中尉 乗機「赤10」（1945年5月）
・ドイツ空軍 第11夜間戦闘航空団 第10中隊 所属機「赤12」（1945年）
□「メッサーシュミット Me262B-1a/U1 “ナハトイェーガー”」のページ
川西 N1K2-J 局地戦闘機 紫電改 後期型 “第343航空隊 戦闘第407飛行隊”
スケール：1/48
品番：07571
コード：4967834075719
発送：9月18日
発売日：9月26日ごろ
本体価格：3,740円
模型全長：195mm
模型全幅：250mm
本製品は、B-29迎撃任務を行なった、戦闘第407飛行隊 隊長機を再現したプラモデル。
【デカール（マーキング）】
・第343海軍航空隊 戦闘第407飛行隊 隊長 林 喜重 大尉 乗機「343B-30」 （鹿屋基地：1945年4月）
・第343海軍航空隊 戦闘第407飛行隊 中尾 秀夫 上飛曹 乗機「343B-20」 （松山基地：1945年3月）
□「川西 N1K2-J 局地戦闘機 紫電改 後期型 “第343航空隊 戦闘第407飛行隊”」のページ
富士 T-3 “カッタ君” w/牽引車
スケール：1/72
品番：02542
コード：4967834025424
発送：9月16日
発売日：9月19日ごろ
本体価格：3,520円
模型全長：112mm
模型全幅：140mm
本製品は、1994年 防府北基地航空祭記念塗装機 “カッタ君”を再現したプラモデル。同スケールの牽引車（プラ部品）が付属する限定キットとなっている。
【デカール（マーキング）】
・航空自衛隊 第12飛行教育団 防府北基地航空祭記念塗装機“カッタ君”「512」 （防府北基地:1994年7月24日）
PHOTO：SATOSHI AKATSUKA
□「富士 T-3 “カッタ君” w/牽引車」のページ
MD-11 “デモンストレイター”
スケール：1/200
品番：10871
コード：4967834108714
弊社発送：9月30日
発売日：10月3日ごろ
本体価格：4,070円
模型全長：308mm
模型全幅：258mm
1990年に初飛行した、デモンストレイター 初号機を再現したプラモデル。エンジンパーツはゼネラルエレクトリック製がセットされている。
【デカール（マーキング）】
・初号機「N111MD」（1990年）
□「MD-11 “デモンストレイター”」のページ
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