22日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比7.4％増の6396億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.6％増の4897億円だった。 個別ではＯｎｅＥＴＦトピックス 、ＮＥＸＴ鉄鋼・非鉄 、ＯｎｅＥＴＦＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 、ＮＥＸＴ電機・精密 、上場インデックスファンドＪ