株式会社ユアーショップは、アリババグループのDINGTALK株式会社との戦略的パートナーシップのもと、AIスマートデバイス『TALIX & DingTalk A1 AIボイスレコーダー』を2026年6月22日より日本市場で販売開始することを発表した。 （関連：【画像】録音するだけで文字起こし・要約・21言語翻訳・タスク抽出を自動化） 本製品は、AIによる文字起こし、要約、翻訳、タスク抽出ま