厚さ3.8mmのカードサイズでAI議事録・要約・翻訳を自動化　『TALIX & DingTalk A1 AIボイスレコーダー』

株式会社ユアーショップは、アリババグループのDINGTALK株式会社との戦略的パートナーシップのもと、AIスマートデバイス『TALIX & DingTalk A1 AIボイスレコーダー』を2026年6月22日より日本市場で販売開始することを発表した。

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本製品は、AIによる文字起こし、要約、翻訳、タスク抽出までを一元的に行えるスマートボイスレコーダー。会議、商談、研修、インタビューなどの音声を録音するだけで、議事録作成や情報共有を自動化できる点を特長としている。メーカー希望小売価格は26,800円（税込）。

搭載される音声認識モデルは、Alibabaグループの音声認識技術をベースとした『FunASR 1.5』。2026年6月時点において、Fleurs-JPN（CER 2.31%）、CommonVoice-JPN（CER 16.93%）、GigaSpeechBench-JPN（CER 25.44%）の各ベンチマークで第1位の認識精度を記録している。

機能面では、AIによる高精度な音声文字起こしに加え、会議内容の自動要約および議事録作成支援、21言語対応の翻訳機能、タスクやアクション項目の自動抽出、音声データとテキストデータを連携した検索・共有機能などを備える。

ハードウェアは厚さ約3.8mm、重量約40.8gの薄型・軽量カードサイズ設計。全指向性マイク5基と骨伝導マイク1基による6マイクアレイを搭載し、最大約8mの音声収音に対応する。AIノイズリダクション機能により、会議室やオフィス環境でもクリアな音声記録を実現するという。バッテリーは最大約45時間の連続録音、最大約60日間の待機時間に対応する。

なお、本製品は2026年1月よりメーカーによる販売が開始されており、ユアーショップは日本戦略パートナーとして販売網の拡大および法人市場への展開を推進する。販売チャネルは法人向け、家電量販店向け、EC販売、代理店および販売パートナー経由を予定している。法人向けには機器販売だけでなく、導入提案、活用支援、運用サポートを含めたサービス提供を行う。

■製品情報TALIX & DingTalk A1 AIボイスレコーダー販売：株式会社ユアーショップ発売日：2026年6月22日価格：26,800円（税込）主な仕様：厚さ約3.8mm、重量約40.8g、6マイクアレイ（全指向性マイク5基＋骨伝導マイク1基）、最大約8m収音、最大約45時間連続録音、最大約60日間待機、音声認識モデル『FunASR 1.5』搭載、21言語翻訳対応販売チャネル：法人向け販売、家電量販店向け販売、EC販売、代理店および販売パートナー経由公式サイト：https://your-shop.info/

（文＝リアルサウンド編集部）