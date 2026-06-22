この記事をまとめると ■WRCは規定変更を重ねながら発展してきた ■2027年のラリー1規定では安全性と低コスト化を推進する ■参戦メーカー増加による活性化の狙いもあると見られる 競技環境や社会情勢の変化に応じて変わりつづけてきた 歴史的に見ると、近代モータースポーツは3つの世界選手権を頂点に展開してきたことがわかる。3つの世界選手権とは、F1による世界選手権、スポーツカーによる世界耐久選手権（WEC）、そしてラリ