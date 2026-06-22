学校に行けない日が続くと、「内申点がつかない」「出席日数が足りなくて選べる学校がないのでは」と、将来の進路に不安を感じてしまいますよね。 【写真】パニック障害&うつを明かした二世歌手精神科での治療を報告 こんにちは。おうち受験コーチングの鈴木詩織です。 結論から言うと、不登校でも受験をあきらめる必要は全くありません。「不登校だから無理」と決めつけず、お子さんに合ったルートを