学校に行けない日が続くと、「内申点がつかない」「出席日数が足りなくて選べる学校がないのでは」と、将来の進路に不安を感じてしまいますよね。



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こんにちは。おうち受験コーチングの鈴木詩織です。



結論から言うと、不登校でも受験をあきらめる必要は全くありません。「不登校だから無理」と決めつけず、お子さんに合ったルートを探していくことが大切です。



◆家での勉強も「出席扱い」になる方法がある



まず知っていただきたいのは、学ぶ場所は学校だけではないということです。



教育支援センターやフリースクールに通うだけでなく、自宅での学習(オンライン学習や家庭学習など)でも、学校との相談によって「出席扱い」になる場合があります。



また、学校のテストを受けられなくても、家庭で取り組んだ課題やレポートを提出物として評価対象にしてもらえることもあります。出席扱いの条件や提出物の扱いは地域や学校によって異なり、最終的には校長先生の判断になるため、まずは早めに在籍校へ確認することが重要です。



◆中学受験・高校受験、それぞれの選択肢



受験の仕組みを知ることで、親御さんの不安もやわらぎます。



・中学受験の場合 私立中学の受験は、多くの場合、当日の学力試験の点数が合否の中心になります。公立高校受験のように内申点が大きく関わる受験と比べると、不登校のお子さんにとって希望を持ちやすいルートだと言えます(※学校ごとに対応してもらえるか、事前の個別相談で確認は必要です)。



・高校受験の場合 公立高校は、都道府県によって内申点の扱いが大きく違います。中1からの成績が関係する地域もあれば、当日の学力検査を重視する地域や、特別な配慮がある地域もあります。一方、私立高校は柔軟に相談できるケースがあります。通知表の代わりに「公開模試」を受けて客観的な学力データを用意し、個別相談へ持参するのが有効な準備となります。



◆受験は「その子に合う場所」を見つけるチャンス



不登校の子どもにとって、受験はただの試験ではありません。不登校を経験した子の中には、「みんなが行くから」ではなく、「自分にはどんな環境が合うのか」「何を学びたいのか」を自分の言葉で真剣に考え始める子がいます。これはとても大きな成長です。



普通のルートに無理やり戻すことだけが正解ではありません。



「行ける学校」ではなく、「わが子が前を向ける学校」を一緒に探すサポーターになってあげてくださいね。



＜プロフィール＞ 鈴木詩織 受験コーチング協会代表理事。中学受験・高校受験・大学受験を目指す親子向けの受験コーチングをオンラインで行う「おうち受験コーチング」のサービスを展開。4000家庭以上の親子の受験に向き合う。著書に『おうち受験コーチング』『子どもが自走する言い換えビフォーアフター』共著に『おうちエニアグラム』いずれもみらいパブリッシング。



（受験コーチング協会代表理事・鈴木詩織）