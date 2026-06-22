回転寿司「すし銚子丸」などを展開する株式会社銚子丸は、同社初となる「銚子丸 夏の福袋」の予約受付を、6月25日からインターネット上で開始する。販売価格は税込3,300円。寿司を盛り合わせた「劇団セット」などのメニューと引き換えができる“総額最大4,268円分”の食事券5枚のほか、グラスやエコバッグといったオリジナルグッズ3点をセットした。数量限定で販売する。予約は銚子丸公式「縁アプリ」と公式オンラインショップを通