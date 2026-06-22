銚子丸「夏の福袋」を初展開　“総額最大4,268円分”食事券付きで3,300円、グラスなどオリジナルグッズも

回転寿司「すし銚子丸」などを展開する株式会社銚子丸は、同社初となる「銚子丸 夏の福袋」の予約受付を、6月25日からインターネット上で開始する。販売価格は税込3,300円。

寿司を盛り合わせた「劇団セット」などのメニューと引き換えができる“総額最大4,268円分”の食事券5枚のほか、グラスやエコバッグといったオリジナルグッズ3点をセットした。数量限定で販売する。

予約は銚子丸公式「縁アプリ」と公式オンラインショップを通じて受け付ける。期間は7月23日までを予定。予定数量に達し次第、予約受付を終了する。

1977年11月創業の銚子丸は、千葉県を中心に東京、埼玉、神奈川で92店舗を展開(2026年5月23日時点)。「すし銚子丸」のほか、複合商業施設などに出店する「すし銚子丸 雅」、寿司割烹業態の「江戸前すし百萬石」などを手がけている。2026年2月には東京・新宿で、5月には中野に新店舗をオープンした。

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〈「銚子丸 夏の福袋」概要〉

販売価格: 税込3,300円

予約受付期間: 2026年6月25日(木)〜7月23日(木)

※数量限定商品のため、予定数量に達し次第、予約受付終了。

配送日: 2026年8月1日(土)以降順次

【セット内容】

･「銚子丸ご堪能チケット(5枚セット)」×1

･「銚子丸オリジナルグラス」×1

･「エコバッグ」×1

･「お皿型メモ帳」×1

◆「銚子丸ご堪能チケット」

「すし銚子丸」(一部店舗を除く)と「すし銚子丸 雅」の店内飲食で利用できる食事券を5枚セットした。券1枚を来店店舗で販売中の対象メニュー1品と引き換えできる。

複数の寿司を組み合わせた「劇団セット」、人気のネタを盛り合わせた「爆盛り寿司」、巻き寿司「笑巻」のほか、茶碗蒸しとデザートの「1皿無料券」を用意した。“総額最大4,268円分”の商品券としている。10月30日まで利用できる。

【チケットの概要】

･「劇団セット 一皿無料券」

･「お好きな爆盛り寿司 一皿無料券」

･「お好きな笑巻 一皿無料券」

･「茶碗蒸し 一皿無料券」

･「お好きなデザート 一皿無料券」

有効期限: 2026年10月30日(金)

※「すし銚子丸」(一部店舗を除く)、「すし銚子丸 雅」で利用可能。

※本券1枚で、来店店舗で販売中の対象メニュー1皿と引き換える。

※店内飲食のみで利用でき、テイクアウトは対象外。

※クーポン利用時はタッチパネルではなく客席で店員に注文する必要がある。

※該当の交換品が欠品している場合、同等品での対応となる場合がある。

※転売は不可。複製防止のために特別な加工を施しており、コピー利用はできない。

【チケット利用の対象外店舗】

「すし銚子丸」新宿サブナード店/「百萬石」/「standing 鮨 bar yasuke」/「鮨 yasuke」千客万来店

◆「銚子丸オリジナルグラス」

口径が広い大きめサイズのグラスで、「夏の福袋」限定アイテム。銚子丸らしさを表現するため、レトロでポップなデザインを採用した。

サイズ: 約 口径86mm×高さ107mm

容量: 365ml

◆「エコバッグ」

「銚子丸」の持ち帰り寿司(1人前〜1.5人前)の容器が3〜4個分入る、マチの広いエコバッグ。大きめサイズでスーパーでの買い物などにも利用できる。

サイズ: 約 横320mm×縦240mm×マチ200mm

◆「お皿型メモ帳」

銚子丸で使用している皿のデザインを取り入れたメモ帳。柄のデザインは全7種類で、ページをめくると柄が変わる仕様にした。

■銚子丸公式「縁アプリ」 / 銚子丸オンラインショップ

■銚子丸公式サイト・店舗案内