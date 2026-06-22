ファナック、安川電機が高い。政府が策定を目指す新たな成長戦略で、戦略１７分野への官民投資を２０４０年度までに総額３７０兆円規模とする方向で調整していると、この週末に複数メディアが伝えた。報道によれば、この投資総額のうち、フィジカルＡＩ分野に対しては１０兆５０００億円をかけるという。これが材料視され、週明けの株式市場ではフィジカルＡＩに絡むロボット関連株へ物色が向かい、関連中核に位置づけられるファ