夏になるにつれ、増えてくる肌トラブルの代表格「あせも」。子どもに多いイメージがありますが、大人でも似た症状が出たりします。しかし、それが本当に「あせも」とは限りません。そこで、皮膚科専門医の慶田朋子さんに、子どもと大人の症状の違いや、悪化させないケア、受診の目安などについて聞きました。【閲覧注意】子どもの「あせも」と大人の「汗あれ」の違いを“写真”で比較！全然、違う！子どもは「あせも」大人は