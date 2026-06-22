夏になるにつれ、増えてくる肌トラブルの代表格「あせも」。子どもに多いイメージがありますが、大人でも似た症状が出たりします。しかし、それが本当に「あせも」とは限りません。そこで、皮膚科専門医の慶田朋子さんに、子どもと大人の症状の違いや、悪化させないケア、受診の目安などについて聞きました。

【閲覧注意】子どもの「あせも」と大人の「汗あれ」の違いを“写真”で比較！ 全然、違う！

子どもは「あせも」 大人は「汗あれ（汗かぶれ）」の可能性

Q．まず、「あせも」ができる原因や仕組みを教えてください。

慶田さん「あせもは、汗を作り出す汗腺がつまって皮膚が炎症を起こしている状態です。汗腺は真皮の深層にあり、そこから分泌された汗は汗管を通って汗孔に放出されます。ところが、高温多湿の状況で大量の汗をかくと、汗管のなかに汗が溜まり、まわりの細胞にしみ出すことがあります。この状態を皮膚科では汗疹（かんしん）と呼び、汗がたまっている深さが表皮に近い順に『水晶様汗疹』『赤色汗疹』『深在性汗疹』の3種類に分けられます。

一般的に『あせも』と呼ばれるのは『赤色汗疹』です。少し深めの表皮内に汗がたまり、周囲に炎症をともなう赤いぷつぷつができます。『水晶様汗疹』は、表皮上層の角層内に汗がたまり、赤みのない小さな水ぶくれができるのが特徴。『深在性汗疹』は真皮の深層に汗がたまるケースですが、長期間高温がつづく環境下で発症するため、一般的にはほとんどみられません。

ちなみに大人の場合、『あせも』はあまり発症しません。汗によるかゆみや湿疹といった症状は、『汗あれ（汗かぶれ）』であることがほとんどす。汗あれは、汗に含まれる塩分やアンモニアが肌への刺激となり、皮膚が炎症を起こします。肌が弱い人、もともとアトピー持ちだった人などが、汗あれを起こしやすいです」

Q．子どものあせもと大人のあせも、症状や出やすい部位に違いはありますか？

慶田さん「あせもは汗腺がある部位に症状が出ます。子どもは汗腺の密度が高いため、汗の量が多く、あせもができやすいです。首や額、頭皮、肘・膝の内側などの他、乳幼児の場合はオムツで覆われた部分や、胸や背中など蒸れやすい部位に症状があらわれます。

大人の場合、胸、背中など汗の量が多い部位、脇の下、お尻、肘・膝の内側など、蒸れやすく下着や衣類が密着する部位に発症しやすいです。女性では、ブラジャーやガードルなどの着用部位、男性ではネクタイを締める首やベルトを締めるおなか周りなどに出やすいです。

上述した『汗あれ』は汗によるかぶれなので、広範囲に炎症が広がるのが特徴です」

Q．では、あせもや汗あれを悪化させないための正しいケアと、受診すべきサインも教えてください。

慶田さん「あせもを悪化させないためには、汗をかいたらすぐにすぐに拭きとること。濡らしたハンカチで優しく押さえるように拭くのも効果的です。帰宅後はすぐにシャワーで汗を流しましょう。

肌のバリア機能を整える保湿ケアも重要なので、シャワー後は刺激の少ないスキンケアでしっかり保湿してください。化粧水だけでなく、乳液や軽やかなクリームなど適切な油分を含む保湿剤も取り入れましょう。ただしかき壊して症状が強く出てしみるときは、バームやオイルなど肌表面に膜を作って守ってくれるアイテムのみのシンプルなケアにし、速やかに皮膚科を受診してください。

予防として、高温多湿を避け、汗をたくさんかいた状態が続かないように、冷房や扇風機などを上手に活用するのも大切です。衣服や下着は締め付けないデザインを選び、吸湿速乾素材など汗を蒸散しやすいものにしましょう。ひんやりとした肌触りで吸湿性の高いシルクや、ガーゼ生地がおすすめです」

汗をかく季節は、肌トラブルが起こりやすい環境がそろっています。汗を早めに落とす、保湿を丁寧に行う、衣類や環境を工夫するなど、日常の小さな習慣が悪化を防ぐ鍵になります。気になる症状が続くときは、すぐに専門家に相談しましょう。