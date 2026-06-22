大東建託株式会社（東京都港区）は、このほど「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2025」をまとめました。それによると、「住みたい街」を選ぶ人には大きく5つのタイプがあることがわかりました。【グラフ】「住みたい街ランキング」では、自分が暮らす都県の街を選ぶ人が多い調査は、全国47都道府県（対象自治体1890）居住の20歳以上の男女84万5588名を対象として、2021年〜2025年（一部の回答のみ2020年・2019年を追加）の