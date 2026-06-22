【パペットスンスン】期間限定ポップアップが7月25日（土）よりお台場で開催！
パペットスンスンの期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」が、7月25日（土）よりフジテレビ本社屋1階OTエントランスにて開催される。
＞＞＞新アートや販売アイテムの一部をチェック！（写真20点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
本イベントでは、前年とテイストを変えた新アートが多数登場。
ビーチやひまわり、スイカや浮き輪などバカンス感のある夏らしいロケーションを楽しむフォトビジュアルと、それらがアルバム風にデザインされたキービジュアルをそれぞれ展開。スンスン、ノンノン、ゾンゾン、ツクツク、ファンファンの5人が揃ったデザインを含む、合計8枚の新アートを使用したフルカラートートやマグカップなどのオリジナルグッズをはじめ、定番のぬいぐるみなど約100点のアイテムが販売される。
また、お買い上げ金額2000円（税込）ごとに購入特典として「オリジナルシール（全5種）」がプレゼントされる。
夏はスンスンたちに会いにお台場へ！
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
＞＞＞新アートや販売アイテムの一部をチェック！（写真20点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
ビーチやひまわり、スイカや浮き輪などバカンス感のある夏らしいロケーションを楽しむフォトビジュアルと、それらがアルバム風にデザインされたキービジュアルをそれぞれ展開。スンスン、ノンノン、ゾンゾン、ツクツク、ファンファンの5人が揃ったデザインを含む、合計8枚の新アートを使用したフルカラートートやマグカップなどのオリジナルグッズをはじめ、定番のぬいぐるみなど約100点のアイテムが販売される。
また、お買い上げ金額2000円（税込）ごとに購入特典として「オリジナルシール（全5種）」がプレゼントされる。
夏はスンスンたちに会いにお台場へ！
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
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