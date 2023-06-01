6月24日（水）に浦和競馬場で行われる、さきたま杯（Jpn1・3歳上・ダ1400m）の枠順は下記の通り。武豊と初コンビを組むママコチャは8枠11番から。ウィルソンテソーロ、シャマル、ロードフォンスなど、どの馬が勝ってもおかしくない顔ぶれ揃っている。注目の発走は18時50分。混戦模様の短距離路線1枠1番シャマル牡8・57.0・川須栄彦松下武士・栗東2枠2番ロードフォンス牡6・57.0・横山和生安田翔伍・栗東3枠3番ティントレット牡5