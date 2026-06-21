[6.22 北中米W杯グループリーグ第2節](アトランタ)※01:00開始<出場メンバー>[スペイン]先発GK 23 ウナイ・シモンDF 12 ペドロ・ポロDF 14 エメリク・ラポルトDF 22 パウ・クバルシDF 24 マルク・ククレジャMF 10 ダニ・オルモMF 15 アレックス・バエナMF 16 ロドリMF 19 ラミネ・ヤマルMF 20 ペドリFW 21 ミケル・オヤルサバル控えGK 1 ダビド・ラヤGK 13 ジョアン・ガルシアDF 2 マルク・プビルDF 3 アレックス・グリマル