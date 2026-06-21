6月21日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、F.ゴンサルベス騎乗の7番人気、アヴィアトーレ（牡2・美浦・田島俊明）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にキャピタルストーン（牡2・美浦・久保田貴士）、3着にコスモシグナス（牡2・美浦・水野貴広）が入った。勝ちタイムは1:50.5（稍重）。1番人気でC.ルメール騎乗、ラガリーガ（牡2・美浦・手塚貴久）は8着、2番人気で横山典弘騎乗、ノドゥス（牡2・美浦・斎藤誠）