インスタグラムやTikTokなどのSNSで話題の「劇的ビフォーアフター」動画。女性の中には、「ショートカットにしたいけれど、ペタッとするのが気になる」「前髪の割れ目やクセがうまくまとまらない」……など、そんな悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。今回は、このような悩みを持った女性を、美容師・渡来俊彦さんが軽やかさと上品さを兼ねそなえたショートスタイルに変身させる動画を紹介します。【画像】女性の笑