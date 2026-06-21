6月21日、阪神競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1600m）は、北村友一騎乗の1番人気、トップチェッカー（牡2・栗東・武英智）が快勝した。1馬身差の2着にマーゴットマシェリ（牝2・栗東・小林真也）、3着にヴィヴェローネ（牝2・栗東・高野友和）が入った。勝ちタイムは1:37.1（稍重）。2番人気で坂井瑠星騎乗、ブレイクガール（牝2・栗東・武幸四郎）は、4着敗退。2024年セレクトセールで2100万円（税別）北村友一騎乗の1番