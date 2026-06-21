6月21日、函館競馬場で行われた8R・3歳上1勝クラス（ダ1700m）は、横山武史騎乗の5番人気、ナクライト（牡4・美浦・手塚貴徳）が勝利した。3/4馬身差の2着に1番人気のシーズザスローン（牡3・栗東・松永幹夫）、3着にライフイズ（牝3・美浦・鈴木慎太郎）が入った。勝ちタイムは1:46.5（良）。2番人気で岩田康誠騎乗、アスクガンバーレ（牡4・栗東・福永祐一）は、5着敗退。アドマイヤマーズ産駒横山武史騎乗の5番人気、ナク