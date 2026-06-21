6月21日、阪神競馬場で行われた第1Rで、岩田望来騎手が騎乗停止処分となった。ファイナルコマンド（▲森田誠也騎手）は、発走後まもなく内側に斜行したゴールドアーチ（岩田望来騎手）に触れて転倒し、競走を中止。ミヤノラングリー（太宰啓介騎手）は、その転倒したファイナルコマンドに触れてつまずき、騎手が落馬したため競走を中止した。ファイナルコマンド、ミヤノラングリーともに馬体、騎手とも異状はなかった。この件に