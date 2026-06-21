悩ましい毎日の食事づくり。冷蔵庫を見てメニューを考え、ときにたりないものは買いに行く…。つくる前から面倒です。そこで、忙しい日を乗りきる「リアルな献立と買い物リスト」を、月曜日から金曜日まで紹介。栄養士として働いた経験のある本多めぐさん（50代）に聞きました。月曜日：「ホイル焼き」で洗い物をなるべくゼロにメニュー：タラのホイル焼き／コマツナのゴマ和え・厚揚げ／大根のなます【写真】月曜日の「洗い物が少