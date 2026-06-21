最高出力が127psへ強化された＋2S 130ロータス・エラン ＋2の車重は946kgと軽く、二重曲面を採用したドアガラスは、電動で開閉できた。滑らかなボディが貢献し、空気抵抗係数のCd値は0.30と小さい。【画像】4シーターなジャガーEタイプとロータス・エランベースの2シーター最新エメヤとX900も全151枚1970年に、より上質な内装を備え、防音性を高めた＋2Sへアップデート。1971年2月には、シルバーのルーフで差別化された、ビ