ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』に登場するヤングオイスターにフィーチャーした新コレクションが、ディズニーストア店舗で6月26日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して6月23日（火）より順次発売される。＞＞＞ヤングオイスターの新コレクションをチェック！（写真7点）ディズニーストアから、『ふしぎの国のアリス』のヤング