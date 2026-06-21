森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージF・第２戦でチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイ（メキシコ）で対戦。開始４分に鎌田大地のゴールで先制すると、31分に上田綺世、69分に伊東純也、そして83分に上田がこの日２点目となる得点を挙げ、４−０で快勝した。この一戦が今大会初出場となった田中碧は、試合後のフラッシュインタビューで「すごく大きな勝点３だと思います」