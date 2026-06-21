７番を継承した田中碧が語った三笘薫への思い「ひとりじゃないので、戦っているのは」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージF・第２戦でチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイ（メキシコ）で対戦。開始４分に鎌田大地のゴールで先制すると、31分に上田綺世、69分に伊東純也、そして83分に上田がこの日２点目となる得点を挙げ、４−０で快勝した。
この一戦が今大会初出場となった田中碧は、試合後のフラッシュインタビューで「すごく大きな勝点３だと思います」と述べ、さらにこう続ける。
「自分たちがワールドカップの第２戦でなかなか勝てていないことも分かっていたので、大会を通しての勝点３も大きいですし、日本代表として自分たちの課題を克服した意味でも非常に大きい勝点３です」
日本代表はこれまでのW杯において、グループステージの第２戦が鬼門になっていたなか、チュニジア戦に勝利できた要因はどこにあるのか。田中はこう明かす。
「相手も前節（スウェーデン代表に１−５）で負けて、今節に懸けてくる思いもあったなかで、自分たちが受けずに入れたのがすごく良かった」
田中は今大会、負傷欠場となった三笘薫の背番号７を背負っている。１学年違いで、小学生時代から切磋琢磨してきた三笘の７番を身に付けてプレーしたことを訊かれると、田中は「試合前も連絡を取っていましたし、個人的にはいろんな思いが……」と少し声を詰まらせる。
それでも27歳のボランチは「ひとりじゃないので、戦っているのは。もっともっとできることもありますし、より良いパフォーマンスができると思うので、また引き締めてやっていければ」と続けた。
構成●サッカーダイジェスト編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
この一戦が今大会初出場となった田中碧は、試合後のフラッシュインタビューで「すごく大きな勝点３だと思います」と述べ、さらにこう続ける。
日本代表はこれまでのW杯において、グループステージの第２戦が鬼門になっていたなか、チュニジア戦に勝利できた要因はどこにあるのか。田中はこう明かす。
「相手も前節（スウェーデン代表に１−５）で負けて、今節に懸けてくる思いもあったなかで、自分たちが受けずに入れたのがすごく良かった」
田中は今大会、負傷欠場となった三笘薫の背番号７を背負っている。１学年違いで、小学生時代から切磋琢磨してきた三笘の７番を身に付けてプレーしたことを訊かれると、田中は「試合前も連絡を取っていましたし、個人的にはいろんな思いが……」と少し声を詰まらせる。
それでも27歳のボランチは「ひとりじゃないので、戦っているのは。もっともっとできることもありますし、より良いパフォーマンスができると思うので、また引き締めてやっていければ」と続けた。
構成●サッカーダイジェスト編集部
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