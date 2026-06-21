日本の4発快勝に韓国メディアも反応した(C)Getty Imagesサッカー日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジアと対戦し、4−0と快勝した。【動画】２戦連発！開始早々に決めた、鎌田大地の先制ゴールシーン日本は開始4分に鎌田大地が左足で合わせる先制ゴールを決めると、31分には上田綺世が相手DFの股を抜く豪快ミドルシュートで2−0とした。前半が終わった時点で、韓国メディア