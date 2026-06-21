「日本が羨ましい！」4発快勝で韓国メディアが“羨望の眼差し” 森保ジャパンはこれほど強いのか！？「死の組」関係ない【W杯】
日本の4発快勝に韓国メディアも反応した(C)Getty Images
サッカー日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジアと対戦し、4−0と快勝した。
【動画】２戦連発！開始早々に決めた、鎌田大地の先制ゴールシーン
日本は開始4分に鎌田大地が左足で合わせる先制ゴールを決めると、31分には上田綺世が相手DFの股を抜く豪快ミドルシュートで2−0とした。
前半が終わった時点で、韓国メディア『Xports News』は「日本、これほど強いのか！？『死の組なんて関係ない！』」と題した記事を掲載し、驚きを持って報じた。
さらに、後半に入ると、68分にMF伊東純也、83分に再び上田がゴールネットを揺らした。日本の圧巻の攻撃を、同メディアは「日本が羨ましい！4ゴール大爆発！」と伝えている。
記事では「日本は、監督交代という超強硬策に出たチュニジアを無残にも踏みつけた。監督交代の効果を無意味にするほど、チュニジアに対して圧倒的なパフォーマンスを披露し、完璧な勝利を収めた」と記した。
アジアのライバルである韓国も称賛した森保ジャパンの戦いぶり。この勝利により、日本は3大会連続となる決勝トーナメント進出に大きく前進した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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