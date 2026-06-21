「日本が羨ましい！」4発快勝で韓国メディアが“羨望の眼差し”　森保ジャパンはこれほど強いのか！？「死の組」関係ない【W杯】

日本の4発快勝に韓国メディアも反応した(C)Getty Images

サッカー日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジアと対戦し、4−0と快勝した。

【動画】２戦連発！開始早々に決めた、鎌田大地の先制ゴールシーン

日本は開始4分に鎌田大地が左足で合わせる先制ゴールを決めると、31分には上田綺世が相手DFの股を抜く豪快ミドルシュートで2−0とした。

前半が終わった時点で、韓国メディア『Xports News』は「日本、これほど強いのか！？『死の組なんて関係ない！』」と題した記事を掲載し、驚きを持って報じた。

さらに、後半に入ると、68分にMF伊東純也、83分に再び上田がゴールネットを揺らした。日本の圧巻の攻撃を、同メディアは「日本が羨ましい！4ゴール大爆発！」と伝えている。