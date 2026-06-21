お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが19日、オフィシャルブログを更新。“あきぷー”こと元夫・川島と娘の関係についてつづり、 家族のあり方に対する自身の考えを明かした。 菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら子どもたちとの生活を楽