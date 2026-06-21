はんにゃ川島の元妻・菜月、娘と元夫の関係＆家族のあり方に言及
お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが19日、オフィシャルブログを更新。“あきぷー”こと元夫・川島と娘の関係についてつづり、 家族のあり方に対する自身の考えを明かした。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
17日に「手続きと報告会」と題して更新したブログでは、「ちょっとした手続きで元夫と２人で出かけてきた」と川島との交流を報告。「ついでに子供たちのいろいろを報告！！」と子どもたちの成長や近況について共有したことを説明し、「２人での会話は子供、仕事の話です！」と現在も子どもたちを中心にコミュニケーションを取っている様子を明かしていた。
この日、「家族の良きバランスを取っていたのは！！」と題してブログを更新。菜月さんは「元夫婦で悩みのタネであった娘のたびやまさん問題」と切り出し、読者から寄せられたコメントに共感したことを告白。コメントには「娘が成長するにつれて父親と会う機会が減っても、愛犬の“たびちゃん”の存在があることで会うきっかけになるのではないか」といった内容がつづられており、菜月さんは「確かに×100！！って激しく頷いた」とコメント。
さらに、シングルマザーの友人たちから「だんだんパパと会わなくなってくる」「心の自立もそうだけど 習い事、友達、部活と子供たちも忙しくなってくる」と聞いたエピソードも紹介。高校生になった友人の娘が元夫から遊園地に誘われたものの、「いやだよ、パパと２人では」と断ったという友人の話を挙げ、「確かにJKがパパと２人で遊園地はなかなか行かなそうだなと思った」と率直な思いをつづった。
一方で、自身の娘については、愛犬・たび山さんと散歩を楽しむ様子やたび山さんを抱きかかえる微笑ましい姿とともに「高校生になってもたび山さんがいるならどこへでも 行きそうだ！」とコメント。
菜月さんは「たび山さんがいいバランスを取ってくれてるのかもしれない」とし、「いい距離感で家族仲良しだし この環境がベストなのかも！！」と実感。「一緒に住むだけが家族ではなくていろんな形があるからね。『思いやり』が持てる状態がいい」と家族観をつづった。
最後は「『なるほど』と思える素敵なコメントをありがとうございました」と感謝を述べ、ブログを締めくくった。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、 2025年７月22日に離婚を発表している。
菜月さんのブログは、日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常がつづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
この日、「家族の良きバランスを取っていたのは！！」と題してブログを更新。菜月さんは「元夫婦で悩みのタネであった娘のたびやまさん問題」と切り出し、読者から寄せられたコメントに共感したことを告白。コメントには「娘が成長するにつれて父親と会う機会が減っても、愛犬の“たびちゃん”の存在があることで会うきっかけになるのではないか」といった内容がつづられており、菜月さんは「確かに×100！！って激しく頷いた」とコメント。
さらに、シングルマザーの友人たちから「だんだんパパと会わなくなってくる」「心の自立もそうだけど 習い事、友達、部活と子供たちも忙しくなってくる」と聞いたエピソードも紹介。高校生になった友人の娘が元夫から遊園地に誘われたものの、「いやだよ、パパと２人では」と断ったという友人の話を挙げ、「確かにJKがパパと２人で遊園地はなかなか行かなそうだなと思った」と率直な思いをつづった。
一方で、自身の娘については、愛犬・たび山さんと散歩を楽しむ様子やたび山さんを抱きかかえる微笑ましい姿とともに「高校生になってもたび山さんがいるならどこへでも 行きそうだ！」とコメント。
菜月さんは「たび山さんがいいバランスを取ってくれてるのかもしれない」とし、「いい距離感で家族仲良しだし この環境がベストなのかも！！」と実感。「一緒に住むだけが家族ではなくていろんな形があるからね。『思いやり』が持てる状態がいい」と家族観をつづった。
最後は「『なるほど』と思える素敵なコメントをありがとうございました」と感謝を述べ、ブログを締めくくった。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け、腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、 2025年７月22日に離婚を発表している。