日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループＦ第２節でチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦している。開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、10分に決定機を迎える。伊東純也のCKはクリアされるも、こぼれ球を拾った上田綺世がエリア内で右足一閃。強烈なシュートは相手に当たり、ゴールラインを割ったかと思われたが、GKにゴールライン上ギリギリでスーパーセーブされる。その後のVARのチェ