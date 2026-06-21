「三笘の１mmを思い出す」チュニジア戦で生まれた“逆１ミリ”。上田綺世が強烈シュート→相手GKがライン上でかき出しノーゴール判定。SNS騒然「入ってないのか！」【Ｗ杯】
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループＦ第２節でチュニジア代表とエスタディオ・モンテレイで対戦している。
開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、10分に決定機を迎える。伊東純也のCKはクリアされるも、こぼれ球を拾った上田綺世がエリア内で右足一閃。強烈なシュートは相手に当たり、ゴールラインを割ったかと思われたが、GKにゴールライン上ギリギリでスーパーセーブされる。その後のVARのチェックの結果、ノーゴール判定となった。
このジャッジにSNS上では「1mmに泣いた」「上田の１ミリ」「三笘の１mmを思い出す」「本当に惜しすぎる」「入ってないのか！」「上田の逆１ミリ」「惜しかった」「逆１ミリだ」といった声が上がった。
なお、上田は31分にゴールを決める。ドリブルで持ち上がってペナルティエリア手前から右足を振り、鋭いシュートをゴールに突き刺した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】惜しくもゴールラインは割らず...議論沸騰の上田の強烈シュート！
開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、10分に決定機を迎える。伊東純也のCKはクリアされるも、こぼれ球を拾った上田綺世がエリア内で右足一閃。強烈なシュートは相手に当たり、ゴールラインを割ったかと思われたが、GKにゴールライン上ギリギリでスーパーセーブされる。その後のVARのチェックの結果、ノーゴール判定となった。
このジャッジにSNS上では「1mmに泣いた」「上田の１ミリ」「三笘の１mmを思い出す」「本当に惜しすぎる」「入ってないのか！」「上田の逆１ミリ」「惜しかった」「逆１ミリだ」といった声が上がった。
なお、上田は31分にゴールを決める。ドリブルで持ち上がってペナルティエリア手前から右足を振り、鋭いシュートをゴールに突き刺した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】惜しくもゴールラインは割らず...議論沸騰の上田の強烈シュート！