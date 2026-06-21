アメリカ、カナダ、メキシコの共同開催となった2026W杯。日本代表は初戦オランダ戦をドローで終え、2戦目となるチュニジア戦に臨む。チュニジアは初戦でスウェーデンと対戦。1-5の大敗を喫し、監督交代を決断。サウジアラビア代表の指揮経験があるエルヴェ・ルナールを緊急招聘した。そんなチュニジア戦に臨む日本代表の先発11人は以下の通りだ。GK鈴木彩艶（パルマ）DF板倉滉（アヤックス）キャプテン冨安健洋（アヤックス）伊藤