今回紹介するのは、Instagramに投稿された、思わず笑ってしまう猫ちゃんの姿。投稿主さんの腕に前足をかけ、じっと真剣な表情を見せている猫ちゃん。何をしているのかと思いきや…その姿はまるで、フルートを構えている奏者みたい。もちろん音は出ませんが、本人ならぬ本猫はかなり本気だったみたいです。 投稿はInstagramにて、7万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。 【写真：真