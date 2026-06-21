今回紹介するのは、Instagramに投稿された、思わず笑ってしまう猫ちゃんの姿。投稿主さんの腕に前足をかけ、じっと真剣な表情を見せている猫ちゃん。何をしているのかと思いきや…その姿はまるで、フルートを構えている奏者みたい。もちろん音は出ませんが、本人ならぬ本猫はかなり本気だったみたいです。

投稿はInstagramにて、7万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：真剣な表情で『腕にしがみつく猫』を撮ったら…まるで演奏中のような『可愛すぎる光景』】

真剣すぎる猫のろろちゃん

Instagramアカウント「roro_hachiware」に登場した猫のろろちゃん。白黒のハチワレ模様が印象的な猫ちゃんです。今回、投稿主さんがInstagramにアップしたのは、そんなろろちゃんの音楽家っぽい一面でした。

フルート奏者みたいな、ろろちゃん

投稿では、ろろちゃんが大きなまん丸の目をぱっちり開き、投稿主さんの腕を両前足でぎゅっとホールドしていた模様。片方の白いおてては腕の上に、もう片方はしっかり下から支え、体を少し伸ばしながら、腕に顔を近づけている姿は、まるでフルートを構えているようにも見えます。

もちろん、音は出なかったものの、ろろちゃんはしっかり噛みついていた模様。真剣な表情も相まって、「演奏中なので静かにしてください」とでも言いたそうな雰囲気です。実際にはカプッとしているだけというギャップに、思わず頬がゆるんでしまいます。でも、投稿主さんの腕もちょっぴり痛そうなので、ほどほどにね。

音は出なくても可愛さはしっかり届く

ろろちゃんの様子を見た視聴者からは、「わ～っ、ロロ君フルート吹けるんだねぇ！最高」「噛まれたい」「手つきがそのもの」などの声が多く寄せられていました。

Instagramアカウント「roro_hachiware」では、ろろちゃんの日常の様子が投稿されています。

投稿主さん的にはちょっぴり痛かったかもしれませんが、ろろちゃんにとっては楽しい時間だったことでしょう。音は出なくても可愛さはしっかり響く、なんとも愛らしいフルート奏者さんでした。

写真・動画提供：Instagramアカウント「roro_hachiware」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。