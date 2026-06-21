球団公式Xが投稿米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、5月末に右大腿裏を痛めて戦線離脱中。復帰を目指す大砲の近影を、球団公式Xが投稿すると、その元気そうな姿に、現地ファンも喜びの声をあげている。敵地コメリカ・パークでのタイガース戦に臨んだホワイトソックス。球団公式Xは、チームに同行しながらリハビリに励んでいる村上の姿を動画で投稿した。村上はカメラに気づくと、笑みを浮かべながら左右に身体を