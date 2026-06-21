球団公式Xが投稿

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は、5月末に右大腿裏を痛めて戦線離脱中。復帰を目指す大砲の近影を、球団公式Xが投稿すると、その元気そうな姿に、現地ファンも喜びの声をあげている。

敵地コメリカ・パークでのタイガース戦に臨んだホワイトソックス。球団公式Xは、チームに同行しながらリハビリに励んでいる村上の姿を動画で投稿した。村上はカメラに気づくと、笑みを浮かべながら左右に身体を揺らしてダンス。陽気な姿を見せている。

同Xが「ムネはダンスの技を持っている」と記した投稿には現地のファンからコメントが相次いだ。

「彼が恋しい」

「大好きなんだよ。戻ってきてくれないと困る」

「いつ帰ってくるの？ この男は最高なんだ」

「ムネが戻ってくるのをずっと待っているんだ」

「ハムストリング大丈夫そうじゃないか」

「彼のステップ、最高」

「おおおお、これは完全に治ってるだろ」

村上はメジャー1年目の今季、開幕から大活躍を見せ20本塁打、41打点でチームを牽引していた。5月29日（日本時間同30日）のタイガース戦で右大腿裏を痛め、翌30日（同31日）に負傷者リスト（IL）に入った。



（THE ANSWER編集部）