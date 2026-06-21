サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の日本対チュニジア戦が6月21日午後1時から生中継されます。そんな中、東京都 水道・下水道の公式Xアカウントが同月15日に投稿した情報がSNS上で注目を集めています。【気になる】試合中はトイレを我慢！？東京都水道局が明かした「日本対オランダ戦」の配水量グラフが面白い公式アカウントは「（水道局）サッカー#ワールドカップ等のイベント放送時には、お客さまの水使用量が急激